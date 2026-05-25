В Госдуме нашли способ помочь молодым семьям с покупкой жилья

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш выступил за введение федеральной программы жилищных сертификатов для молодых семей. Размер выплаты зависит от количества детей: при рождении первого — 500 тысяч рублей, второго — еще 300 (итого 800 тысяч), третьего и каждого следующего — еще по 400 (максимум 1,2 миллиона), передает Life.

Согласно инициативе, сертификат можно использовать для покупки и новостроек, и вторичного жилья, деньги перечислят напрямую банку, обналичить их нельзя. По словам парламентария, сегодня рынок аренды устроен порочно. Люди оформляют дорогую ипотеку, покупают квартиру и сдают ее. Комната стоит 40 тысяч рублей, однокомнатная — 60–70 тысяч. Молодые семьи вынуждены платить огромные суммы и работать без передышки, забывая о воспитании детей. Вместо строительства нормальных общежитий государство отдало этот сегмент рынку, считает депутат.

Главная проблема для молодой семьи при покупке жилья — первоначальный взнос. Даже по льготной ипотеке под 6% нужно внести 20% стоимости. Для однокомнатной квартиры в городе-миллионнике это 1–1,5 миллиона рублей, отметил собеседник.

По задумке Панеша, получить сертификат должно быть просто: подал заявку через «Госуслуги», через месяц пришел ответ, а сам документ действует полгода. По мнению Панеша, молодая семья не должна ютиться в съемных квартирах, оплачивать чужие кредиты и отказываться от рождения детей только потому, что нет своего угла.