Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

Российские застройщики стали меньше затягивать со сдачей домов в эксплуатацию. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик.

По статистике компании, с января по апрель 2026 года девелоперы задерживали ввод жилья в среднем на 2,9 месяца, что почти вдвое меньше, чем год назад. Быстрее строить дома компании не стали: в условиях спада на рынке застройщики заблаговременно корректируют графики, чтобы исключить длительные задержки. Также усилился контроль со стороны властей и банков: к дате ввода на эскроу-счетах накапливается порядка 70 процентов суммы, необходимой для погашения кредита, остальные же средства начисляются по рыночной ставке. В таких условиях девелоперам выгоднее завершить строительство в ближайшие пару месяцев.

В то же время, как отмечают в компании, доля новостроек, сданных с опозданием, выросла с 37 до 45 процентов. Чаще всего сроки сдвигали на 1-3 месяца (13 процентов проектов). На 3-6 месяцев задерживали ввод 10 процентов домов, меньше чем на месяц — 9 процентов. Дольше, чем на полгода задерживали 8 процентов домов, а больше, чем на год — 5 процентов. Без опозданий проекты сдавали в 12 процентах случаев, а досрочно — 44 процента.

Сильнее всего опаздывали со сдачей во Владимирской (26,7 месяца), Смоленской области (24,5 месяца) и Красноярском крае (13,9 месяца). Более пунктуальными оказались застройщики в Псковской и Тамбовской областях (0,2 месяца), Бурятии, Ульяновской области и Пермском крае (0,1 месяца). В Москве проекты задерживали в среднем на 2,7 месяца, а в Санкт-Петербурге — на 0,1 месяца. Вовремя дома сдавали в Пензенской, Белгородской, Рязанской, Новгородской, Кировской, Ивановской, Вологодской, Брянской и Курской областях, Башкортостане, Марий Эл, Хакасии, Тыве и Забайкалье.

В феврале сообщалось, что каждый восьмой квадратный метр жилья в России сдается с опозданием, причем непунктуальностью страдают самые популярные девелоперы страны.