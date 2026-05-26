В ГД предложили разрешить гражданам регистрироваться в апартаментах

Группа парламентариев от фракции КПРФ разработала проект закона, которым предлагается разрешить гражданам регистрироваться по месту пребывания в апартаментах. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 2 закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации".

Проектом закона предлагается расширить перечень помещений, в которых допускается регистрация по месту пребывания, установить критерии для определения пригодности нежилых помещений для регистрации, сохранить требования к соответствию помещений проектной документации и исключить из регулирования помещения гостиничного типа.

По мнению авторов проекта, сейчас существует правовая неопределенность в вопросе возможности регистрации граждан по месту пребывания в апартаментах и иных нежилых помещениях, фактически пригодных для постоянного проживания, что приводит к нарушению конституционных прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.

"По моему мнению, необходимо дать людям такое право - регистрироваться по месту пребывания в собственных апартаментах, которые находятся в жилых многоквартирных домах и не входят в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения", - пояснил ТАСС один из авторов проекта, депутат фракции КПРФ в Госдуме Георгий Камнев.

По словам депутата, из-за высоких цен на жилье граждане не всегда могут позволить себе просторный дом или квартиру - им приходится приобретать апартаменты, при этом они не могут там зарегистрироваться и юридически остаются лицами без определенного места жительства.

Позиция Конституционного суда РФ

Ранее Конституционный суд РФ постановил разрешить гражданам страны регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания (апартаментах), однако такая позиция не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не меняет правил налогообложения или оплаты ЖКУ.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой женщины, которая обратилась в паспортный стол с заявлением о регистрации по месту пребывания для себя и членов семьи в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее родственникам. Однако ей было отказано на том основании, что регистрация граждан в нежилых помещениях законодательством не предусмотрена, а само помещение не входит в номерной фонд гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали это решение.

Конституционный суд указал, что распространенная практика долгосрочного проживания граждан в подобных нежилых помещениях создает правовой пробел. Отсутствие возможности регистрации, при том что проживание не запрещено, необоснованно ограничивает право на свободный выбор места пребывания и право собственности, поскольку владельцы не могут в полной мере использовать свое имущество для личных или семейных нужд.

Суд также отметил, что дополнительные расходы владельцев обычного жилья, связанные с соблюдением строгих градостроительных норм, компенсируются более высокими налоговыми ставками и тарифами на коммунальные услуги для собственников апартаментов. Таким образом, публичная власть должна обеспечить правовое регулирование для сложившейся практики.