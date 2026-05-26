Новые правила семейной ипотеки в РФ ударят по спросу на жилье

За ужесточением правил семейной ипотеки, предложенным Министерством финансов РФ, последует переключение спроса с новостроек на вторичное жилье и увеличение числа сделок по трейд-ин. Таким мнением в беседе с News.ru поделилась руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

По словам собеседницы, семейная ипотека сейчас дает от трети до половины всех сделок в некоторых проектах. После изменения условий объем ипотечного кредитования может сократиться на 30–40% по сравнению с пиком конца 2025 года. На первичном рынке это снизит продажи и частично переориентирует покупателей на готовое жилье и обмен старых квартир с доплатой.

Даже если официально условия программы не поменяются, банки начнут строже подходить к заемщикам, предупреждает эксперт. Внимание будут обращать не только на доход и кредитную историю, но и на общие долги семьи. Особенно придирчивыми станут к клиентам с нерегулярным заработком.

Поведение покупателей уже меняется. Примерно пятая часть потенциальных заемщиков торопится закрыть сделку до нововведений. Остальные, напротив, замирают в ожидании и присматриваются к альтернативным вариантам — рассрочкам от застройщиков или классической ипотеке.

Кроме того, усилится контроль за реальным проживанием семьи. Банки будут требовать документальные подтверждения того, что родитель и ребенок живут вместе по одному адресу.