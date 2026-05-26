Массовое жилье попало в стоп-лист: строить элитные дома выгоднее

Цены на жилье в Москве давно не радуют глаз, но скоро с мечтой о новой квартире придется попрощаться окончательно. Дело в том, что доля бюджетных квартир планомерно снижается за счет более дорогих сегментов. И если прежде аналитики говорили об этой тенденции умозрительно, то теперь подтвердили ее цифрами и фактами.

В мае 2025 года на комфорт-класс в «старой» Москве приходилось 44,2% от общего количества квартир. К январю 2026-го доля самого доступного жилья снизилась до 38,8%, а в мае 2026-го достигла 35,9%. Очевидно, что новое строительство смещается в сторону элитной и премиальной недвижимости.

Эксперты системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP pro посчитали, что за первые пять месяцев 2026 года девелоперы вывели в продажу 14 жилых комплексов комфорт-класса. Однако, как оказалось, все они построены в рамках программы реновации, а количество квартир в продаже в них минимальное - 178.

В то же время проектов элитного и премиум-классов вышло 9, но на них приходится 391 квартира. Получается, что дорогих квартир в новых домах оказалось больше, чем бюджетных, в 2,2 раза. Впрочем, застройщиков можно понять. Потенциальные покупатели жилья массового сегмента не имеют возможности его приобрести, в то время как спрос на недвижимость высокого класса практически не падает.

Что касается цен, самое дорогое жилье среди новых проектов этого года стоит 2,6 миллиарда рублей. Пентхаус площадью 230 квадратных метров находится в Тверском районе. Если рассматривать все предложения «старой» Москвы, самое дорогое обойдется в 8,3 миллиарда рублей. Пентхаус площадью 780 «квадратов» продается в Хамовниках.