Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 90%

По итогам IV квартала 2025 года разрыв в стоимости между первичным и вторичным жильём в Центральной России достиг 90%.

Согласно данным Росстата, на которые ссылаются «Известия», средняя цена квадратного метра в новостройках составила 314 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке аналогичный показатель был на уровне 165 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Для сравнения, в начале 2025 года этот разрыв составлял 81%, что свидетельствует о продолжающемся увеличении разницы в ценах. В целом по России к концу 2025 года разрыв между стоимостью квадратного метра в новых и существующих домах достиг 65% (288 тысяч рублей против 160 тысяч рублей), тогда как в начале года этот показатель был на уровне 56%.

Таким образом, тенденция к увеличению разрыва наблюдается не только в Центральном регионе, но и по стране в целом. Эксперты отмечают, что столь значительная разница в ценах выглядит аномальной по сравнению с международными стандартами. В большинстве европейских стран и странах G7 разница между стоимостью новостроек и вторичного жилья обычно не превышает 9–15% в пользу новых объектов.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, основной причиной такого разрыва стал всплеск спроса на новостройки после запуска программ льготной ипотеки. В результате, по её оценкам, цены на новое жильё в 2025 году выросли на 10–14%, что в полтора-два раза превышает уровень инфляции.

При этом аналитики портала «Движение.ру» обращают внимание, что уровень распроданности нового жилья в большинстве российских регионов остаётся невысоким и не превышает 50%, а зачастую составляет менее 30%. Это говорит о том, что значительный рост цен на первичном рынке не подкреплён соответствующим уровнем реальных сделок.

По прогнозам генерального директора инвестиционной компании «Флип» Евгения Шавнева, в 2026 году тенденция к опережающему росту цен на новостройки сохранится: стоимость квадратного метра в новых домах может увеличиться ещё на 13–15%, тогда как вторичное жильё подорожает примерно на 8–10%. Эксперт подчёркивает, что для покупателей доступность жилья продолжит снижаться, поскольку разрыв между сегментами рынка будет только увеличиваться.