В Минфине придумали новый способ ужесточить выдачу cемейной ипотеки

Минфин предложил исключить повторную выдачу льготного кредита по программе «Семейная ипотека», если у заемщика уже есть аналогичный заем, оформленный до декабря 2023 года. Соответствующее письмо замглавы Минфина Алексея Моисеева в адрес правительства есть в распоряжении «Московской перспективы».

В ведомстве пояснили, что подобная инициатива поможет снизить число использования льготных кредитов не по назначению, то есть на покупку инвестиционных квартир. В свою очередь, задача «Семейной ипотеки» – реализация государственной демографической политики по стимулированию рождаемости, уточнил Моисеев в своем письме.

Отзывать ипотеку у граждан, которые уже оформили второй заем при наличии первого непогашенного, взятого до декабря 2023 года, не будут, заверили в Минфине. Кроме того, если семья захочет, у нее будет возможность оформить дополнительный льготный кредит – при рождении дополнительного ребенка или при погашении предыдущей ипотеки.

Техническая возможность проверять наличие непогашенных льготных кредитов появилась в июле 2021 года, уточнил источник издания в крупном госбанке. Другой собеседник «Московской перспективы» предположил, что под новое ограничение Минфина в случае, если оно будет принято, попадет около 1,5-1,6 млн человек.

19 мая издание со ссылкой на письмо замглавы Минстроя Никиты Стасишина сообщило о том, что Минфин также предложил повысить ставку по «Семейной ипотеке» в случаях, когда один из родителей не состоит в браке и не прописан по одному адресу с ребенком или получает новый жилищный кредит.