Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с арендой жилья

Эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб рассказала о новом способе мошенничества с арендой жилья. Об этом сообщает 360.ru.

По словам Дуб, с приближением лета выросла активность мошенников. Некоторые злоумышленники начали использовать новую схему — массово размещать поддельные объявления о сдаче квартир на курортах. При этом, для оформления объявлений они используют сгенерированные нейросетями изображения, выдавая их за фото.

Эксперт объяснила, что главным признаком мошенников в этом случае является требование как можно быстрее забронировать жилье — злоумышленники просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему. Кроме того, в ходе разговора на жертву давят психологически — уверяют, что это уникальное предложение, на которое держится очень большой спрос.

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, Дуб советует всегда проверять аккаунт арендодателя и игнорировать закрытые страницы, а также ботов. Лучшим способом аренды является использование специальных сервисов с гарантиями. Еще одним хорошим способом проверки будет разговор по видеосвязи.

«С помощью искусственного интеллекта делать видео сложно и дорого. Как только вы скажете "покажите квартиру по видеосвязи" — мошенника и след простыл», — посоветовала Дуб.

Эксперт также напомнила три главных правила финансовой безопасности — никогда не переводить деньги незнакомцам, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты и трехзначный код на обороте на подозрительных сайтах.

Ранее в МВД заявили, что мошенники стали предлагать россиянам заработать на фото надгробий участников СВО.