Аналитики заметили, что жилье на высоких этажах в небоскребах Москвы дорожает быстрее

Квартиры выше 40 этажа в Москве за год подорожали на 17%, на нижних - на 7%. Об этом говорится в исследовании ГК "Сумма элементов" и компании Ricci, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Квартиры на высоких этажах в московских небоскребах дорожают быстрее, чем на нижних. За год цены на лоты выше 40 этажа выросли на 17%. Для сравнения: квартиры на этажах с 1 по 39 прибавили только 7%", - говорится в материалах.

Уточняется, что средняя цена квадратного метра в строящихся небоскребах столицы сейчас составляет 648,8 тыс. рублей. При этом квартиры на этажах выше 40 стоят 723,3 тыс. рублей за "квадрат".

Цены на верхних этажах растут быстрее из-за видовых характеристик, инсоляции, более высокого уровня тишины и приватности, рассказал ТАСС коммерческий директор ГК "Сумма элементов" Максим Лучников. По его словам, каждая пятая сделка в столичных новостройках приходится на дома выше 40 этажей.

По данным аналитиков, сейчас в старых границах Москвы экспонируются 54 строящихся небоскреба с корпусами выше 40 этажей. Из них каждый пятый относится к премиум-классу. Отмечается, что самый высокий строящийся дом за пределами столицы находится в Самаре - 37 жилых этажей.