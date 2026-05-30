Более девяноста процентов российских граждан имеют недвижимость в личной собственности, что вывело страну в лидеры международного статистического исследования. Однако текущая рыночная ситуация и резкое удорожание квадратного метра начинают негативно сказываться на доступности квартир для населения.

Россия заняла седьмую строчку в глобальном рейтинге обеспеченности населения собственной недвижимостью с результатом 92,6%.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала «World Population Review».

Эксперты зафиксировали значительный разрыв между государствами, отметив традиционно высокую долю собственников в странах Азии и Восточной Европы на фоне низких показателей в западных странах, где средний уровень по Европейскому союзу составляет всего 69,9%. Пятерку мировых лидеров возглавили Лаос, Румыния и Албания, а в шаге от России расположилась Словакия.

Специалисты связывают аномально высокие показатели в постсоветских и восточноевропейских государствах с итогами масштабных приватизационных реформ девяностых годов, когда миллионы граждан смогли бесплатно переоформить государственное жилье в личную собственность.

Напротив, в Западной Европе, например в Германии и Швеции, исторически доминирует модель долгосрочной аренды из-за дороговизны жилого фонда и высокой мобильности населения. При этом аналитики подчеркивают, что с развитием капиталистических отношений ситуация в России меняется: в Государственной думе уже заявили о четырехкратном завышении цен на недвижимость, что делает покупку новых квартир недоступной для большинства граждан.

