Россиянам стали массово урезать суммы ипотек: в чём причина

Российские банки всё жёстче режут суммы по ипотечным заявкам, показали данные Центробанка. В четвёртом квартале 2025 года разрыв между запрашиваемой и одобряемой ссудой достиг трети: в среднем заёмщики просили 6,1 миллиона рублей, а получали лишь 4,1 миллиона, пишут «Известия».

© Московский Комсомолец

За квартал этот разрыв увеличился в полтора раза. Одновременно доля одобрений упала до 30–37% против 43–51% годом ранее, следует из статистики НБКИ.

Ведущий аналитик Наталья Мильчакова пояснила, что недостающие 32% покупателю приходится искать самостоятельно — застройщики таких скидок не дают. Эксперт Татьяна Решетникова добавила, что если банк согласовывает менее 60% от нужной суммы, около 15% сделок срываются окончательно.

При этом 80% клиентов сначала определяют бюджет, а уже потом ищут квартиру.

Ужесточение связано с новыми правилами игры. Банки теперь оценивают платёжеспособность так, будто ипотека уже выдана на рыночных условиях, даже если речь идёт о льготной программе.