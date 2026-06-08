Доля рассрочки в продажах новостроек снова подскочила

Национальный рынок новостроек входит в фазу, когда классические механизмы продаж перестают работать. В апреле-мае 2026 года доля рассрочки в структуре продаж новостроек снова подскочила, а выдачи ипотеки, наоборот, упали. В этих условиях застройщикам приходится пересматривать не только финансовые инструменты, но и всю модель взаимодействия с покупателем.

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«Участники рынка новостроек перестали фокусироваться только на ипотеке. Так, в апреле-мае 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге доля рассрочки в общем объёме сделок выросла до 36% (в IV кв. 2025 – 15%), доля ипотеки, напротив, снизилась до 51% (в IV кв. 2025 – 75%), а доля стопроцентной оплаты составила 13% (в IV кв. 2025 – 10%)», – сообщила на XII Всероссийском форуме-практикуме For Cities директор по продажам Legenda Ксения Садкова.

Она напомнила, что изменения семейной ипотеки предусматривают введение дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье. Такой подход открывает новые возможности для точечной настройки под клиента.

По словам эксперта, в 2026 году первичный рынок жилья кардинально отличается от предыдущих лет. «Мы привыкли, что «дно» надо просто пережить, а потом снова будет рост. Но сейчас никто не понимает, где будет следующий пик», – пояснила Садкова. Инвестиционный спрос практически ушёл: по статистике «Сбера», около 30% инвесторов ушли в другие инструменты. На смену пришёл покупатель «для себя», с высокими требованиями к качеству, но ограниченными финансовыми возможностями. Это создаёт разрыв между желаниями потребителя и потребностями застройщика, который вынужден закладывать в цену рост стоимости земли, проектного финансирования и себестоимости строительства. Скорость принятия решения о покупке увеличилась: если в классическом рынке клиент с высоким бюджетом решался за пару недель, то сейчас цикл сделки растягивается до трёх недель и более.

Садкова также обратила внимание на накопление системных проблем: в 2026 году накладываются друг на друга и законодательные сложности, и задержки с выдачей разрешений на строительство. «В Москве застройщики стоят в длинных очередях за получением градостроительных планов, – констатировала она. – Классическая ипотека в ближайшее время не вернётся. Мы входим в новый, промежуточный тип рынка, который, возможно, останется с нами надолго».

Коммерческий директор ГК Dogma Александр Тернющенко дополнил картину аналитикой по регионам. По его данным, объёмы продаж в Краснодаре за 2025-2026 годы демонстрируют заметное снижение, однако средневзвешенная цена реализации (СВЦ) продолжает расти. Аналогичная тенденция наблюдается и в Московской области: продажи падают, цены ползут вверх. «Рынок входит в фазу, где классические механизмы перестают работать, – констатировал девелопер. – Застройщикам приходится пересматривать не только финансовые инструменты, но и всю модель взаимодействия с покупателем.

«Рост доли рассрочки до 36% – это ответ на запрос покупателя, который хочет купить квартиру, но не готов переплачивать за кредит», – считает Эвелина Ишметова, основатель и руководитель «Школы девелопера», директор по развитию Key Capital.

По ее наблюдениям, застройщики начинают предлагать гибридные схемы: рассрочка на первые два года, затем ипотека; траншевые инструменты; комбинации с материнским капиталом. Это делает покупку более доступной без искусственного занижения цены.

– Для покупателей это означает, что сегодня стоит активно интересоваться не только ценой квадратного метра, но и всем набором финансовых опций, – заключила эксперт. – Хороший застройщик уже подготовил для вас не один, а несколько сценариев – под разные жизненные ситуации. И это, на мой взгляд, правильное взросление рынка: когда красота фасадов и качество планировок дополняются честной и гибкой финансовой моделью.