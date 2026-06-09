Депутат Чаплин заявил, что продать ипотечную квартиру можно только с согласия банка

Закон не запрещает продажу ипотечной квартиры, но для этого нужно согласие банка. Об этом RT заявил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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Ключевое условие — согласие банка-кредитора. Пока вы не выплатили кредит, квартира находится в залоге у банка, и информация об этом есть в Едином государственном реестре недвижимости. Любые сделки с такой недвижимостью требуют одобрения со стороны залогодержателя, сказал он.

Депутат подчеркнул, что если отсутствует согласие банка, то сделка может быть признана недействительной через суд.

Ранее Чаплин сообщил о перерасчете пенсий с 1 августа.