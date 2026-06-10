Россиянам пообещали скорые скидки на новостройки
Реальная стоимость сделок на первичном рынке во второй половине года пойдет вниз. Насколько выгоднее станут новостройки для россиян, «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Как предполагает депутат, во втором полугодии первичный рынок в России перейдет к стагнации. На фоне ограниченных ипотечных ставок спроса предложение продолжит накапливаться, а конкуренция в сегменте будет усиливаться. При таком раскладе застройщики будут охотнее предлагать скидки, благодаря которым реальная стоимость сделок станет меньше.
«Будет больше реальных скидок в пределах 5–10 процентов, различных программ рассрочки и адресных предложений для семей с детьми», — заверяет Аксененко.
Правда, разговоры о массовом снижении цен парламентарий считает преждевременными. Да и ориентироваться на скидки в размере 15-20 процентов при покупке Аксененко также не советует: зачастую большая скидка предоставляется от изначально завышенной цены. Если объект остается дороже аналогичных лотов в том же районе на 10-15 процентов, то любые эксклюзивные предложения и акции в этом случае — маркетинговая надбавка. Сравнивая объекты, нужно смотреть на конечную стоимость квадратного метра, сроки сдачи дома, наличие школ, детских садов, поликлиник и транспортной инфраструктуры.
Ранее в России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке. Уже в июне, по расчетам финансистов, они опустятся до 16 процентов.