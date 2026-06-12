Стала известна стоимость самой дорогой квартиры с бассейном в Москве

Самая дорогая квартира в новостройке с приватным бассейном в Москве продается за 4,8 миллиарда рублей, выяснили в агентстве элитной недвижимости Whitewill. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о двухуровневом пентхаусе площадью 664 квадратных метра, который расположен в районе Якиманка, в 10 минутах от Кремля. Ключевая особенность объекта — собственный бассейн, где площадь зеркала воды составляет 32,2 квадратного метра. Для рынка элитной недвижимости Москвы такой формат остается единичным: квартиры с полноценным приватным бассейном встречаются крайне редко, отмечают специалисты.

Пентхаус без отделки расположен на 13-м этаже дома недалеко от Кремля и парка «Музеон». В резиденции предусмотрены пять спален, каждая — с собственной гардеробной и санузлом, а также кабинеты, тренажерный зал и гостиная площадью 121 квадратных метров. Из окон открываются виды на Кремль и храм Христа Спасителя.

Дополнительно в пентхаусе предусмотрена открытая терраса площадью 250 квадратных метров на крыше. На ней можно разместить лаунж-зоны, гриль-зону и хот-таб с видами на центральную часть Москвы.

Ранее уехавшему из России бывшему чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (признан Минюстом РФ иностранным агентом) запретили продавать элитную недвижимость в центре Москвы.