Арендодатели в РФ снизили ставки на однокомнатные и трехкомнатные квартиры

Одно- и многокомнатные квартиры в мае немного подешевели, а двушки незначительно подорожали. В целом рынок аренды стагнирует и ждет начала высокого сезона. На даже в конце лета - начале осени, по мнению экспертов, скачок будет не таким значительным, как обычно.

Все последние месяцы, начиная с февраля, съемные квартиры в основном дешевеют: отсутствие роста доходов не позволяет арендаторам платить за жилье столько, сколько хотелось бы его владельцам. В мае, как показал анализ базы объявлений федерального портала "МИР КВАРТИР" по 70 крупнейшим городам России, арендодатели снизили ставки на однокомнатные и трехкомнатные квартиры.

Аренда "однушек" подешевела в 47 городах из исследованных 70. В среднем по крупным городам цены снизились на 0,1%, до 26 580 руб. в месяц. Сильнее всего подешевело наемное жилье в Якутске (-6%), Кирове (-5,7%) и Кургане (-4,6%). Наиболее существенно подорожало - в Новосибирске (+7,9%), Нижнем Новгороде (+5,2%) и Грозном (+4,4%), но городов с ростом цен меньшинство.

В Москве однокомнатные квартиры подешевели за месяц на 2,5%, до 54 848 руб. в мес., в Московской области, напротив, подорожали на 1,5%, до 38 785 руб./мес., в Санкт-Петербурге также поднялись - на 0,7%, до 36 194 руб./мес.

Самые дорогие арендные "однушки" сейчас - в Москве, Сочи (42 482 руб.) и Подмосковье. Самые дешевые среди исследованных городов - в Кирове (17 633 руб.), Пензе (18 755 руб.) и Волжском (19 108 руб. в месяц).

Трехкомнатные квартиры стали дешевле на 0,5% - средняя стоимость аренды упала до 42 565 руб. в месяц. Наибольшее снижение цен было в Орле (-8,3%), Кургане (-8%), Чебоксарах (-7,3%). Наибольшее подорожание - в Волжском (+9,5%), Омске (+5,4%) и Магнитогорске (+5,2%).

А вот двухкомнатные квартиры, напротив, подорожали - на 0,8%, до 33 692 руб. в месяц в среднем по крупным городам. Самый высокий рост зафиксирован в Грозном (+9%), Якутске (+6,1%), Калининграде (+5,3%). Самое заметное падение - в Орле (-6,5%), Волжском (-5,4%) и Кирове.

Ставки аренды в целом снижаются не только под влиянием общего застойного тренда в экономике, но и под воздействием увеличения предложения, говорит гендиректор "МИР КВАРТИР" Павел Луценко. Всего за май количество объявлений об аренде на портале выросло на 25%.

Рынок аренды в большинстве регионов сейчас остается достаточно спокойным: существенных предпосылок ни для роста, ни для снижения цен пока нет, говорит управляющий директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. Есть исключения лишь в отдельных регионах, где на спрос влияют локальные факторы - например, изменение миграционных потоков или крупные инфраструктурные проекты.

Москва

Столичный рынок аренды в этом году постепенно разворачивается в сторону арендатора, отмечает гендиректор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков. После нескольких лет дефицита предложения у нанимателей появилось больше вариантов для выбора, а собственникам приходится конкурировать за арендатора ценой и условиями. Уже в первом квартале часть квартир подешевела, сильнее всего корректировка затронула однокомнатные квартиры и студии.

"Владельцы жилья стали быстрее реагировать на рынок. Многие пересматривают первоначальную стоимость аренды еще на этапе публикации объявления. Если раньше собственники могли месяцами ждать арендатора по желаемой цене, то сейчас чаще выбирают более быстрый поиск жильца и готовы предоставлять скидку", - говорит Летенков.

Одновременно вырос объем предложения. На рынок вышли дополнительные объекты, включая квартиры в бюджетном сегменте. За счет этого снизился минимальный порог входа для арендаторов. На фоне расширения выбора увеличился и интерес со стороны нанимателей. Люди активнее возвращаются к поиску жилья, поскольку могут сравнивать больше вариантов в одном ценовом диапазоне.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге пик арендного рынка пришелся на 2025 год. Тогда квартиры сдавались быстро, а собственники регулярно повышали ставки, рассказывает гендиректор агентства недвижимости "Невский Простор" Алла Шинкевич. С конца осени прошлого года ситуация изменилась. Уже зимой года арендные ставки скорректировались на 5-10% и во многих сегментах вернулись к уровню 2024 года. Сейчас квартиру сдать сложнее, чем год назад. Причина проста: часть людей, которые долго откладывали покупку, все-таки вышли на рынок и приобрели собственное жилье. В результате число арендаторов сократилось, а конкуренция между объектами выросла. Если раньше хороший вариант находил жильца за считаные дни, то сегодня собственникам чаще приходится ждать и внимательнее относиться к цене. Владельцы, которые ориентируются на ставки прошлого года, могут ждать арендатора месяцами, пока собственник не скорректирует условия.

Сейчас на рынке долгосрочной аренды сезонное снижение активности - студенты разъезжаются, многие откладывают переезд до конца августа, говорит руководитель агентства недвижимости "УваровДом" Дмитрий Уваров. Это опять же заставляет собственников корректировать ставки. При этом в Петербурге часть владельцев временно переводит квартиры на формат посуточной аренды, поскольку идет пик туристического сезона.

Увереннее других чувствуют себя владельцы больших квартир, отмечает риелтор. В этом сегменте снижения активности нет и даже наоборот - спрос постепенно прибавляет, что позволяет владельцам повышать ставки. "Многие семьи уже купили квартиру в новостройке, но ещё ждут завершения строительства и подбирают просторное жилье для временного проживания. Качественных семейных квартир на рынке немного", - говорит Уваров.

В ожидании высокого сезона

Пик на рынке аренды традиционно происходит в конце лета - начале осени. Ищут квартиры студенты перед началом учебного года, взрослые арендаторы решают жилищный вопрос после летних отпусков. В этот период цены обычно вырастают, а затем плавно снижаются вплоть до весны.

"Арендодатели, несомненно, возьмут реванш в августе-сентябре, когда на рынке аренды будет горячий сезон. Но, учитывая сложившуюся конъюнктуру, вместо обычного роста на 10-15% в этом году можно прогнозировать лишь 5-7%", - считает Павел Луценко.

Даже в высокий сезон резкого скачка цен в большинстве регионов не ожидается, говорит и Чернокульский. Но изменить ситуацию могут решения ЦБ по ключевой ставке.

"Есть вероятность, что ставку на ближайшем заседании могут снизить сразу на 1-1,5%. Ставки по рыночной ипотеке в таком случае уже существенно расширят возможности потенциальных покупателей, и это подстегнет цены на недвижимость. Что, в свою очередь, приведет и к оттоку вариантов на рынке аренды - многие сдают квартиры в том числе потому, что их сейчас не выгодно продавать. А значит, в высокий сезон это может привести к существенному росту цен на арендное жилье", - поясняет эксперт.

По мнению Летенкова, пока рынок выглядит достаточно сбалансированным, однако к концу года ситуация способна измениться, инфляция подтолкнет собственников пересматривать арендные ставки вверх.