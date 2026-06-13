OneTwoTrip: в Турции и Греции выросли бронирования россиянами отелей на июль

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Объемы бронирований отелей в Турции и Греции на июль 2026 года выросли в 2 и 2,5 раза соответственно по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Турция безоговорочно возглавляет список с долей 17,2% от всех зарубежных заказов. При этом за год спрос на турецкие отели вырос в два раза, средняя стоимость ночи составляет 13 330 рублей", - рассказали в компании.

По данным сервиса, Италия находится на втором месте с долей 10,3%, средняя цена ночи составляет 18 250 рублей. Франция занимает третью строчку (доля 8%), а отели туристы выбирают в среднем за 24 400 рублей. в сутки. Спрос на отдых в обеих странах Европы сократился практически на треть. Венгрия расположилась на четвертой позиции с долей 5,9% (9 940 рублей за ночь). Страна показала "стремительный взлет" - популярность выросла в 2,5 раза.

Белоруссия удерживает пятое место с долей 5% (за год спрос не изменился), а средняя цена размещения составляет 13 480 рублей. Также в топ-10 вошли: Таиланд (доля - 4,4%, спрос вырос в 1,5 раза, средняя цена ночи - 6 350 рублей), Китай (4,3%, спрос не изменился, 17 140 рублей), Греция (3,6% рост в 2,5 раза, 11 420 рублей), Грузия (3,4%, спрос не изменился, 9 150 рублей) и Япония (3,1%, +40%, 12 460 рублей), сообщили эксперты.

"В сфере выездного туризма наблюдается явное перераспределение сил: пока спрос на Западную Европу ослабевает из-за логистической и ценовой доступности других регионов, позиции укрепляют ближневосточные, азиатские и более близкие европейские направления", - объяснили в компании.

Согласно исследованию, заграничные поездки в июле занимают в среднем пять дней, а средний чек за ночь в зарубежных отелях достигает 14 800 рублей.