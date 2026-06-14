Собственники имеют право сменить управляющую компанию

Смена управляющей компании (УК) — это законное право собственников помещений в многоквартирном доме, закреплённое Жилищным кодексом Российской Федерации. Процедура смены УК требует строгого соблюдения законодательства и имеет некоторые особенности.

Об этом в беседе с RT напомнил Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.

«Так, если договор управления был заключён менее года назад, расторгнуть его по инициативе собственников просто так нельзя. Сменить УК до истечения этого срока возможно только при наличии доказательств того, что организация не выполняет условия договора, а также если собственники хотят изменить способ управления многоквартирным домом (например, создать ТСЖ)», — объяснил он.

По словам специалиста, если же компания управляет домом более года, собственники могут инициировать процедуру смены в любое время путём проведения общего собрания.

«Нужно начать с того, что в повестку дня общего собрания необходимо включить вопросы о расторжении договора с нынешней УК и о выборе новой. При этом решение общего собрания по вопросу выбора УК принимается более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Далее в течение пяти рабочих дней в старую УК и Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) нужно направить уведомление о решении расторгнуть договор с приложением копии такого решения», — добавил эксперт.

Отмечается, что указанное уведомление должно содержать, в частности, наименование организации, выбранной собственниками для управления домом, и её адрес.

«Оно может быть направлено с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Договор управления считается прекращённым с момента, когда бывшая УК получила уведомление о расторжении договора (если иное не предусмотрено договором)», — добавил собеседник RT.

В течение трёх рабочих дней со дня прекращения договора управления УК обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений общего пользования, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества, технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации дома, выбранной УК, подчеркнул Поздняков.

«При выборе УК общим собранием собственников с каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания. Договор управления заключается в письменной или электронной форме с использованием системы ГИС ЖКХ путём составления одного документа, подписанного сторонами», — объяснил он.

При этом собственники помещений, обладающие более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора, добавил аналитик.

«Договор управления по общему правилу заключается на срок не менее года и не более пяти лет. Собственники вправе изменить или расторгнуть договор управления по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством», — заключил эксперт.

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