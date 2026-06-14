В Госдуме ждут запуск семейной ипотеки по ставке от числа детей

Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Об этом Аксаков рассказал РИА Новости.

Он рассчитывает, что с 1 июля такая дифференциация будет введена.

«По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — сказал депутат.

Аксаков также добавил, что участвовал в дискуссиях о дифференциации ставок по семейной ипотеке. При этом он отметил, что обсуждения затянулись.

Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что решение об увеличении максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотеке с 9 млн до 12 млн рублей может быть принято к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).