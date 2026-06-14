Экономист раскрыл рабочие способы накопить на первый взнос по ипотеке

Считается, что отложить деньги на первоначальный взнос по ипотеке можно только путем жесткой экономии. В список запрещенных расходов часто попадают мелкие траты - отказ от кофе по утрам или ежемесячные походы в кино.

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Подобные ограничения, однако, дают больше вреда, чем пользы, утверждает эксперт Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

- Начнем с того, что брать ипотеку стоит только в том случае, если ежемесячный платеж не превысит 50% от семейного дохода, - говорит экономист. - Такой потолок позволяет сохранить возможность покрывать остальные жизненно важные расходы и не уходить в постоянный стресс. Накопления не должны подрывать финансовую устойчивость семьи.

Овечкин советует сначала рассчитать желаемый платеж с помощью ипотечного калькулятора, а затем определить размер первоначального взноса, исходя из реального бюджета.

- Правильный расчет - половина успеха. Когда вы уверены, что нагрузка под силу, можно переходить к системным накоплениям без аскетизма. Важен не столько размер единоразовых отчислений, сколько их регулярность. При стабильном графике накоплений и умеренном росте доходов даже небольшие суммы со временем превратятся в значительный капитал, - комментирует Юлиан Овечкин.

Экономист советует ориентироваться на простую структуру бюджета: после вычета обязательных платежей должно оставаться примерно 30% на бытовые нужды и 10% - на форс-мажор. Кроме того, перед началом серьезных трат стоит иметь «подушку безопасности», которая покроет расходы в течение 3-6 месяцев. Эти запасы помогают пережить временное снижение доходов без срыва ипотечных обязательств.

Для эффективного накопления можно использовать следующие принципы. Сначала заплатите себе: в день зарплаты автоматически переводите фиксированный процент (например, 20-25%) на отдельный счет под первоначальный взнос. Так вы просто не увидите эти деньги в повседневных расходах и не потратите их.

Старайтесь сохранять бюджет по правилу 50/25/25: 50% - на обязательные расходы, 25% - на жизнь и мелкие радости, 25% - на накопления для ипотеки. Цель - не экономия ради экономии, а устойчивое достижение результата.