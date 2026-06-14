Bild: Россияне выставили на продажу замок в Германии за 11 млн евро

Исторический замок Вольфсбруннен в немецком Гессене продается за 11 миллионов евро на фоне многомиллиардных финансовых претензий к его российским собственникам.

Роскошная недвижимость, принадлежащая бывшим акционерам Консервативного коммерческого банка, оценивается в 11 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

«Замок Вольфсбруннен – настоящий сказочный замок, построенный в архитектурном стиле неоренессанса. Теперь для него ищут нового владельца за сумму более 11 млн евро», – отмечает немецкое издание.

Гостиничный комплекс располагается в коммуне Майнхард. Инфраструктура включает 53 номера, парк площадью около 84 тыс. квадратных метров, велнес-центр и вертолетную площадку. Здание возвели в начале двадцатого века, в разные годы оно служило госпиталем и приютом.

Россияне приобрели имение семнадцать лет назад примерно за три млн евро. Новые хозяева вложили значительные средства в масштабную реконструкцию, открыв четырехзвездочный отель. Официальные причины расставания с активом пока не раскрываются.

Эксперты связывают решение с серьезными финансовыми проблемами бизнесменов. Четыре года назад Банк России лишил лицензии их кредитную организацию. Впоследствии к бывшим банкирам предъявили требования на сумму около 14 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Франкфурте-на-Майне открыл дело о конфискации замороженных средств российского банка.

Берлинское отделение ХДС предложило продать принадлежащую России недвижимость для помощи Украине.

В прошлом месяце россиянка приобрела исторический дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тысячи рублей.