Когда введут дифференцированную ставку по семейной ипотеке, рассказали в Госдуме

Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля 2026 года, считают в Госдуме. Параметры семейной ипотеки зависят от правительства, дискуссии по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке продолжаются.

Когда обновят условия семейной ипотеки

Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минфин и Минстрой до 1 июля должны проработать предложения о введении дифференцированной ставки, которая будет зависеть от количества детей.

Анатолий Аксаков,

глава комитета Госдумы по финансовому рынку:

«Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают».

Параметры семейной ипотеки зависят от правительства, отметил депутат. По его словам, дискуссии по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке продолжаются.

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Какие условия по семейной ипотеке обсуждают

Исключить из программы заемщиков, у которых есть невыплаченный льготный кредит, оформленный до 23 декабря 2023 года.Увеличить ставку по льготной ипотеке, если второй родитель реализует свое право на кредит или если на дату заключения договора заемщик не состоит в браке с другим родителем и не прописан по одному адресу с ребенком.

Увеличить лимит по всей стране с 6 миллионов рублей до 8 миллионов рублей.

Снизить первоначальный взнос для многодетных семей.Разрешить многодетным семьям брать льготную ипотеку на многоквартирные дома старше 20 лет в городах с низким объемом строительства.

Расширить семейную ипотеку на все вторичное жилье.Выдавать семейную ипотеку гражданам с детьми от 7 до 16 лет.

Снизить первоначальный взнос до 0% тем, кто передает в залог банка свое предыдущее жилье.Предоставлять многодетным семьям государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита или предоставлять жилье на правах социального найма с возможностью перехода в собственность.

Привязать льготу к доходам в регионе, чтобы люди приобретали жилье у себя, а не ехали в Москву и другие мегаполисы.Вместо снижения ставки использовать часть выделенных государством средств на прямое погашение кредита.

Что изменилось в семейной ипотеке в 2026 году

Правило «одна льготная ипотека на одну семью». С 1 февраля 2026 года Министерство финансов РФ ввело правило «одна льготная ипотека на одну семью». Муж и жена обязаны быть созаемщиками по семейной ипотеке друг друга.Рефинансирование комбинированной ипотеки. С 1 февраля 2026 года можно рефинансировать рыночную часть семейной ипотеки.Регистрация детей по адресу родителя. С 1 февраля 2026 года дети должны быть зарегистрированы по одному адресу с родителем, который оформляет семейную ипотеку. Заемщики обязаны предоставлять в банк документы, которые подтвердят общий адрес постоянной регистрации.

Условия семейной ипотеки в 2026 году

Процентная ставка: 6% годовых для всех регионов и семей России.Максимальная сумма по льготной ставке: для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей; для остальных регионов — 6 миллионов рублей.Процентная ставка при комбинированной ипотеке: на сумму свыше 6 или 12 миллионов рублей действует рыночная ставка, актуальная на момент оформления.Максимальная сумма при комбинированной ипотеке: для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 30 миллионов рублей; для всех остальных регионов России — 15 миллионов рублей.Первоначальный взнос: не менее 20% от стоимости жилья. Точный размер первоначального взноса зависит от условий конкретного банка.Максимальный срок: 30 лет. В зависимости от банка максимальный срок различается и может быть ниже, например 20–25 лет.

Получить семейную ипотеку под 6% годовых могут только граждане РФ в возрасте от 18 до 75 лет, у которых есть:

один ребенок до шести лет включительно;двое или более несовершеннолетних детей в любом возрасте до 18 лет;несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

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