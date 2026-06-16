В России готовят новые серьезные изменения на рынке недвижимости

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям», что ведомство намерено снизить долю госпрограмм в ипотечных выдачах до 25–30% к 2030 году. Сейчас на первичном рынке этот показатель достигает 90%.

Чебесков пояснил, что строить госполитику на массовых субсидиях неправильно — когда льготы перестают быть адресными, жилье становится менее доступным. Новые условия семейной ипотеки правительство объявит к 1 июля. Обсуждается дифференцированная ставка в зависимости от числа детей: 10–12% для семей с одним ребенком, около 6% — с двумя, около 4% — с тремя и более.

Как отмечается, резкого снижения доли госпрограмм не будет — процесс пойдет постепенно, по мере падения ключевой ставки и роста рыночных выдач. В мае россияне взяли ипотечных кредитов на 332 млрд рублей, из них 55% пришлось на льготные программы.

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Расходы бюджета на субсидирование ставок бьют рекорды. В 2025 году они достигли 2 трлн рублей, на 2026–2028 годы на одну только семейную ипотеку заложено 1,8 трлн. Государство фактически берет на себя две трети процентной нагрузки заемщика.

С 2020 по 2024 год новостройки подорожали в 1,7 раза, разрыв между первичкой и вторичкой в Центральной России превысил 90%. Эксперты отмечают, что если субсидии уберут, спрос может рухнуть.