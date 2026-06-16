Названа стоимость самой дорогой усадьбы в России

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Самая дорогая историческая усадьба в России, в которой можно жить, продается за 684,9 миллиона рублей в центре Москвы.

Объект представляет собой трехэтажный исторический особняк площадью 723,4 квадратных метра, расположенный на участке 2,4 сотки в столичном районе Замоскворечье.

Дом продается с ремонтом. В здании заменены коммуникации и установлена система вентиляции. При этом особняк не газифицирован. Дом можно использовать как для проживания, так и под офис.

На втором месте по цене — объект в Ялте, предлагаемый за 300 миллионов рублей. Дом построен в 1892 году по заказу князя Кочубея и спроектирован архитектором Н. П. Красновым.

Жилье площадью 825 квадратных метров расположено на участке в 31 сотку. Трехэтажный дом имеет 15 комнат, бассейн и котельную, проведен газ, передает ТАСС.

До этого также стало известно, что стоимость самой дешевой микроквартиры в столице, доступной для покупки на вторичном рынке, оценили в 1,25 миллиона рублей.

Самым дорогим районом Москвы для аренды жилья в апреле стала Пресня, а самым дешевым — Бирюлево Западное. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, почему наблюдается резкий разрыв в стоимости аренды.