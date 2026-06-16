Россияне начали массово отказываться от покупок недвижимости в ОАЭ

С марта по май 2026 года граждане России приобрели в ОАЭ около 1,5 тысячи объектов недвижимости, тогда как за аналогичный период прошлого года было заключено 4,2 тысячи сделок, пишут «Ведомости» со ссылкой на Sunway Estates. Снижение составило 64,3%. В Катаре, Омане и Бахрейне число сделок с участием россиян было незначительным.

В Kalinka Ecosystem также зафиксировали падение продаж на 60–65%, количество запросов сократилось на 45–50%. Меньше пострадал коммерческий сегмент — офисы и склады потеряли лишь 10–20% спроса.

Основной причиной эксперты называют ограничения на авиаперевозки в регион. При этом еще до эскалации на рынке ОАЭ наблюдались признаки перегрева. Весенние события заставили многих потенциальных покупателей отложить решения.

В марте падение спроса достигало 80%, к маю сократилось до 60%. По официальной статистике Дубая, в первом квартале число сделок выросло на 6%, но это связано с тем, что решения по весенним транзакциям принимались еще в начале года. В мае активность упала почти на треть по сравнению с февралем.

Цены на жилье практически не изменились. На рынке переуступок строящегося жилья стоимость снижается второй месяц подряд. На вторичном рынке число сделок сократилось вдвое. Объем предложения вырос: на агрегаторах ОАЭ насчитывается около 63 тысяч лотов против 50 тысяч год назад. Количество объектов от россиян увеличилось с 4 до 5 тысяч. Сроки экспозиции выросли в 1,5–2 раза.

Эксперты не ожидают восстановления интереса россиян к ближневосточному рынку раньше осени. По прогнозам специалистов, число сделок с участием россиян в этом году сократится на 35–45%.

На фоне кризиса на Ближнем Востоке вырос интерес россиян к недвижимости в Таиланде, Вьетнаме и на Бали. Количество запросов по Таиланду увеличилось на 118% год к году, по Вьетнаму — на 107%, по Бали — на 70%.