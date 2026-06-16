В ДОМ.РФ спрогнозировали снижение выдачи ипотеки на 30-35% на фоне изменения условий по семейной программе.

«В самом жёстком случае мы думаем, что снижение выдач ипотеки составит примерно 30-35% непосредственно по семейной ипотеке, это в крайнем случае», — цитирует РИА Новости руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга.

В среднем, по его словам, ожидается снижение на 20%.

В марте сообщалось, что в России число заявок на семейную ипотеку снизилось более чем на 40%.