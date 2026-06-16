Стало известно, когда в России начнут падать цены на жилье

Глава агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов на форуме «Движение» в Сочи заявил, что в ближайший год цены на жилье могут снизиться на 5–10%. По его словам, реальные цены сделок (не заявленные в объявлениях) уже падают последние три месяца, передает News.ru.

Если в 2026 году 40% застройщиков останутся без прибыли, на покупателях это не скажется. Однако Хусаинов предупредил, что затягивать с покупкой не стоит — в 2028–2029 годах рынок может столкнуться с дефицитом предложения.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям», что ведомство намерено снизить долю госпрограмм в ипотечных выдачах до 25–30% к 2030 году. Сейчас на первичном рынке этот показатель достигает 90%. Чебесков пояснил, что строить госполитику на массовых субсидиях неправильно — когда льготы перестают быть адресными, жилье становится менее доступным.

Новые условия семейной ипотеки правительство объявит к 1 июля. Обсуждается дифференцированная ставка в зависимости от числа детей: 10–12% для семей с одним ребенком, около 6% — с двумя, около 4% — с тремя и более.