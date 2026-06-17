Свыше половины новостроек в России сдаются с опозданием

Доля жилых объектов, вводимых в эксплуатацию с нарушением графика, в 2026 году достигла 58%, подсчитали «Известия» на основе данных Единого ресурса застройщиков. Год назад показатель составлял 41%. У отдельных девелоперов из первой тройки рынка объем перенесенных проектов превышает 70%.

Наибольшие задержки фиксируются у ГК «А101»: из 281,4 тысячи квадратных метров введенного жилья 78,6% сданы позже обещанного срока, средняя просрочка — 1,8 месяца. У «Самолета» задержка коснулась 76,3% при объеме ввода 275,5 тысячи квадратов, отставание — 4,5 месяца.

ПИК перенес сроки по 63,4% объектов при вводе 492,4 тысячи квадратных метров, средняя задержка — 2,3 месяца. В Ивановской области у компании «Славянский дом» средний срок переноса достигает 74,7 месяца.

Причины — перенасыщение рынка и падение покупательской способности. Сейчас в реализации находится на 15% больше жилья, чем продается за год. Высокая ключевая ставка и недоступность ипотеки снижают число сделок, а вместе с ними — наполнение эскроу-счетов, от которых зависит стоимость проектного финансирования.

Зампред думского комитета по строительству Владимир Кошелев считает задачу по вводу 100 миллионов квадратных метров в этом году выполнимой. Однако основатель «Этажей» Ильдар Хусаинов прогнозирует, что 40% застройщиков по итогам 2026 года не выйдут в прибыль.