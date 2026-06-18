В Москве спрос на ипотеку вернулся на уровень 2019 года

Столичный рынок жилья продолжает адаптироваться к новым экономическим условиям, свидетельствуют данные Росреестра. В мае в Москве зафиксировано 7,8 тыс. ипотечных сделок, что сопоставимо с активностью заёмщиков в 2019 году. При этом сегмент готового жилья показал рост на 18% год к году, а новостройки остаются в минусе (-28%).

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Как рассказала директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова, в минувшем мае, согласно данным Росреестра Москвы, количество сделок на рынке строящегося жилья составило 3,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 28% меньше, чем в мае 2025 года, когда было зафиксировано 5 тыс. ДДУ. Относительно апреля 2026 года, когда показатель составил 4,1 тыс. ДДУ, спрос снизился на 12%. Майское падение год к году оказалось менее глубоким, чем в предыдущие месяцы (в феврале–марте снижение превышало 40%), однако рынок новостроек остаётся в устойчивой отрицательной зоне уже пятый месяц подряд.

«Несмотря на общее снижение спроса в начале этого года, нужно понимать, что в каждом отдельном сегменте ситуация разная», – считает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. По его оценке, наиболее устойчивым показал себя бизнес-класс, где покупатели в меньшей степени зависят, например, от ипотечных ставок. Но даже в бизнес-классе ситуация крайне неравномерна. Стабильно высоким спросом пользуются проекты с повышенными качественными характеристиками, грамотными маркетинговыми решениями и ценовой политикой.

Всего на столичном ипотечном рынке в мае 2026 года было зарегистрировано 7,8 тыс. кредитных сделок, что на 15% меньше, чем в мае 2025 года (9,2 тыс. соглашений), и на 20% меньше, чем в апреле 2026 года (9,7 тыс.). Майское снижение стало третьим за последние четыре месяца. Абсолютные показатели ипотечного рынка остаются существенно ниже уровней прошлого года.

«Уровень активности ипотечных заёмщиков в Москве сейчас вернулся к показателям первой половины 2019 года – тогда в среднем регистрировалось около 7 тыс. кредитных сделок в месяц», – заметила генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова. По ее мнению, это говорит о том, что рынок полностью нивелировал ажиотажный всплеск 2020-2024 годов, когда ипотека была доступна на выгодных условиях.

Сейчас заёмщики стали более избирательными: значительная доля сделок проходит именно с готовым жильём, включая так называемую «новую вторичку» – квартиры в недавно сданных, ликвидных комплексах. «Покупатели предпочитают объекты, которые можно осмотреть, оценить качество и инфраструктуру, а главное – заехать сразу после оформления, не дожидаясь годами строительства», – добавила девелопер.

Отметим, что в мае 2026 года на рынке готового жилья (введенные в эксплуатацию новостройки и вторичное жилье) было зарегистрировано 10,4 тыс. договоров купли-продажи, что на 18% больше, чем в мае 2025 года (8,8 тыс. сделок), и на 23% меньше, чем в апреле 2026 года (13,5 тыс.). Годовой рост сохраняется на уровне апреля. Месячное снижение связано с сезонной коррекцией после апрельского всплеска, но сегмент готового жилья остаётся единственным, где годовая динамика положительная второй месяц подряд.