Минстрой России: правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля

Правила "Семейной ипотеки" изменятся с 1 июля. Это подтвердил на форуме недвижимости "Движение" замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

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Изменения программы будут направлены на стимулирование рождаемости, рассказал он.

После ряда совещаний с финансовым блоком правительства удалось прийти, по словам замминистра, к правильному консенсусу.

"Дождемся первого июля, правила все увидят. Банки готовятся к этому. Вы тоже плюс минус параметры понимаете", - сказал Стасишин застройщикам.

Среди обсуждавшихся вариантов изменения "Семейной ипотеки":

увеличение ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, запрет брать ипотеку, если еще не выплачена предыдущая, повышенный процент, если кредит берет родитель, который находится в разводе и не живет с ребенком, стимулирование покупки более просторных квартир, увеличение лимитов кредитов при покупке квартир большой площади.