Россиянам назвали пункты проверки вторичного жилья перед покупкой

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке нужно проверять не только документы на недвижимость, но и историю объекта, продавца, наличие обременений и судебных рисков, рассказала эксперт в сфере недвижимости Татьяна Решетникова.

«Одна из самых распространённых ошибок покупателей — уверенность, что для безопасности сделки достаточно изучить свидетельство о собственности или выписку из ЕГРН. Любой объект и продавец должны проходить комплексную проверку по десяткам параметров», — отметила она «Газете.Ru».

Эксперт предупредила, что слишком низкая цена и поспешность продавца должны насторожить. Также тревожные сигналы — отказ продавца предоставить документы, избегание личного общения или профессионального сопровождения.

Важно проверить историю квартиры, включая частую смену владельцев и использование материнского капитала — это может привести к судебным спорам, уточнила Решетникова.

Риелтор советует запросить выписки из ЕГРН и домовой книги, справки об отсутствии долгов, а при ипотеке — изучить условия кредитного договора. Дополнительной защитой может стать титульное страхование.

Ранее эксперт в сфере недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке нужно проверять не только объект, но и продавца.