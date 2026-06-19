Стало известно о колоссальном росте числа выданных россиянам ипотек

Россиянам за первый квартал этого года одобрили 220 тыс. ипотечных кредитов, что на 62% превысило показатели прошлого года за аналогичный период. Это колоссальный рост, причем на льготные программы приходится порядка 53% от общего числа кредитов, сообщил в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

По его словам, относительно льготных кредитов показатели снизились за год на 9%, в то время как по рыночным программам россиянам одобрили втрое больше кредитов, повысив общую долю на 12%.

«На это повлияло снижение ключевой ставки, плюс вырос спрос на рефинансирование, — пояснил эксперт. — На рост рыночной ипотеки влияет ужесточение выдачи семейной ипотеки. Поэтому доля льготной ипотеки сокращается, раньше это было 70-75%».

До этого сообщалось, что Минфин России планирует к 2030 году значительно урезать долю субсидируемых ипотечных программ в общей выдаче жилищных кредитов до уровня в 25–30%. По данным ведомства, сейчас на долю государственных программ приходится около 90% всей выдачи ипотеки на рынке новостроек. Однако в правительстве считают неверным строить жилищную политику, опираясь на массовые госсубсидии. В министерстве также подчеркнули, что процесс снижения доли льготной ипотеки будет плавным, с уменьшением ключевой ставки и ростом рыночного кредитования.

Ранее в Госдуме рассказали об изменении лимитов по семейной ипотеке.