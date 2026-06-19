Условия семейной ипотеки могут скорректировать с учетом числа детей

Условия выдачи семейной ипотеки, новые параметры которой должны вступить в силу с 1 июля, могут скорректировать с учетом числа детей в семье. Обсуждаются в том числе дифференцированные ставки и лимиты на размер кредита, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По данным издания, для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге может быть сохранен лимит кредита в 12 млн рублей, однако ставка увеличится до 12% годовых. В других регионах лимит для таких заемщиков может составить 6 млн рублей при ставке 10% годовых.

Для семей с двумя и более детьми в Москве и Санкт-Петербурге обсуждается лимит в 15 млн рублей при ставке 10% годовых, в остальных регионах - 8 млн рублей при ставке 8% годовых. При этом при определении условий может учитываться площадь приобретаемой квартиры. Ставку 6% годовых предлагается сохранить либо при первоначальном взносе свыше 50%, либо для семей с тремя детьми в регионах и четырьмя детьми в Москве и Санкт-Петербурге.

Собеседники газеты также сообщили, что в 35 регионах с низкими объемами строительства рассматривается возможность исключить из программы семьи с двумя и более детьми, если старшему ребенку больше шести лет. Кроме того, обсуждается отмена смешанных программ, включая комбинированную ипотеку и программы со сверхлимитом.