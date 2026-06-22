Рост цен на новостройки в России замедлился до минимума с 2023 года

Рост цен на квартиры в новостройках России во втором квартале 2026 года замедлился до 0,2%, следует из отчета «Циана». Это минимальный показатель с 2023 года, когда во втором квартале рост составлял 0,4%, передает РБК.

В условиях ограниченного спроса застройщики стали осторожнее подходить к повышению цен и активнее предлагать скидки. Среднемесячные продажи во втором квартале оказались на 22% ниже, чем в первом.

Аналитики «Движение.ру» ранее сообщили «Известиям», что доля новостроек бизнес-класса, премиум- и элитного сегментов в текущем строительстве достигла 21% — это рекорд за всю историю российского рынка недвижимости. Год назад показатель составлял 19%.

При этом структура запусков новых проектов меняется в обратную сторону: девелоперы сокращают вывод дорогих жилых комплексов в пользу более доступных классов «эконом» и «комфорт». Как пояснили эксперты, текущая структура предложения — это отложенный эффект высокой активности застройщиков в дорогих сегментах в 2024–2025 годах, когда доля таких проектов в запусках достигала рекордных 18%. Наиболее ярко тенденция выражена в городах-миллионниках.