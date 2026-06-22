Цены на новостройки в РФ перестали расти впервые за три года

Продажи новостроек в России снизились на 22% во втором квартале 2026 года, цены перестали расти впервые за три года, говорится в сообщении "Циан".

"Продажи оказались на 22% ниже среднемесячных значений первого квартала, рост цен почти прекратился на фоне снижения спроса впервые с 2023 года, а объем предложения увеличился сразу на 7%", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, по сравнению со вторым кварталом 2025 года число сделок ниже на 17%. Рост цен во втором квартале замедлился - за три месяца "квадрат" подорожал в среднем всего на 0,2%, добавили аналитики. Для сравнения, в первом квартале прибавка составила более 2%, а во втором квартале 2025 года - 1,5%.

В условиях ограниченного спроса девелоперы аккуратнее подходят к индексации цен и активнее используют скидки. Массовых распродаж, при этом, на рынке сейчас нет, а средний дисконт составляет всего 6%.

Рост более чем на 1% за квартал зафиксирован в 20 локациях из 40 анализируемых, максимальные темпы в Ульяновске (+7,7%), Ижевске (+5,6%) и Ярославле (+4,9%). В девяти городах "квадрат" подешевел более чем на 1%, особенно заметное снижение средних цен в Барнауле (-7,3%), Оренбурге (-6,6%) и Ростове-на-Дону (-6,2%). Еще в 11 локациях динамика околонулевая, в том числе в Москве (+0,7%). По сравнению с 2025 годом новостройки стали дороже в среднем на 9%.