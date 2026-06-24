Власти внесут важное изменение в семейную ипотеку

Власти готовят кардинальные изменения по семейной ипотеке. Как выяснили «Известия», из проекта новых правил следует, что льготная ставка будет действовать лишь 15 лет, после чего её повысят до рыночного уровня.

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Одновременно ставки станут дифференцированными: от 12% для семей с одним ребёнком в столичных регионах до 2% для многодетных. Максимальная сумма кредита тоже будет зависеть от числа детей. Документ подлинный, подтвердили два источника на банковском рынке.

Сокращение срока способно увеличить ежемесячный платёж почти вдвое. Собеседник издания Антон Павлов спрогнозировал существенное снижение спроса на программу.

По оценкам экспертов, право на семейную ипотеку могут потерять около трёх миллионов семей с одним ребёнком, что замедлит рост цен на недвижимость, но приведёт к падению продаж новостроек. Повод для ужесточения — колоссальная нагрузка на бюджет: расходы на льготные программы в 2025 году достигли двух триллионов рублей, а дефицит казны за пять месяцев 2026-го превысил план.