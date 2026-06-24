Россияне стали чаще покупать жилье в Белоруссии. Чем их привлекает эта недвижимость?

Число российских граждан, приобретающих недвижимость в Республике Беларусь, растет. По данным Национального кадастрового агентства республики, в начале 2026 года количество сделок с покупателями из России Минске 10 процентов — это в два с лишним раза больше, чем годом ранее, и в пять раз больше, чем в начале десятилетия. Как блокировки интернета подстегнули интерес граждан России к жилью в соседней стране, сколько стоят квартиры в крупных белорусских городах и почему, планируя покупку, нужно иметь наготове чемодан долларов наличными — в материале «Ленты.ру».

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Весной 2026 года по соцсетям прошла волна: на фоне блокировок интернета россияне активно обсуждали переезд в Республику Беларусь. «Кто из Беларуси, ребята? Поделитесь, как у вас обстановка реальная с интернетом и соцсетями? Я уже подумываю переезжать из Москоу в Минск», «Никогда не думал, что скажу это, но… что-то в Беларусь захотелось», «Смех смехом, а у меня знакомая пара реально переезжает. Не из-за интернета, но это тоже играет роль» — писали пользователи в различных беседах.

Действительно, по данным «Яндекс Вордстат», количество поисковых запросов о релокации в эту соседнюю страну с начала текущего года постоянно растет:

в январе их было 19,6 тысячи; в феврале — 22,9 тысячи; в марте — 40 тысяч.

«Чемоданное настроение» россиян подтверждает и статистика белорусского рынка недвижимости. Так, по данным Национального кадастрового агентства республики, в марте этого года в Минске было продано 1260 квартир. Из них 126 квартир приобрели покупатели из России. Всего же, по оценкам экспертов, россияне покупают в Белоруссии от 500 до 600 объектов жилой недвижимости в год.

«Жилье в Белоруссии интересует релокантов»

Республика Беларусь — союзное с Россией государство, договор об их объединении был подписан в 1999 году. Граждане России и Белоруссии имеют практически равные права. В частности, россияне могут приобретать на территории республики любую недвижимость — квартиры, дома, коммерческие объекты. Для заключения сделки нужен только паспорт гражданина РФ, вид на жительство для этого не требуется. Уплачивать налог при покупке жилья также не нужно.

Россияне не имеют права приобретать в Белоруссии в частную собственность земельные участки. Землю можно взять только в аренду — сроком на 99 лет

«Покупка недвижимости заграницей обычно осуществляется с одной из трех целей: переезд, инвестиции или приобретение дальней дачи, — говорит Филипп Березин, главный редактор портала Prian.ru о зарубежной недвижимости. — Объективно: доход от недвижимости выше, чем в России, тут не получить, как курортное направление страна тоже не очень привлекательна. Поэтому белорусская недвижимость интересует прежде всего релокантов».

По словам риелторов, один из самых первых наплывов россиян в Белоруссию случился в 2020 году, во время пандемии коронавируса — в отличие от России, в белорусской республике не было жесткого масочного режима, самоизоляции, QR-кодов и прочих ковидных ограничений.

Второй всплеск произошел в 2022 году, с началом специальной военной операции. «После объявления частичной мобилизации в Беларусь стали переезжать россияне — как в Грузию или Армению, — рассказывает Александр Леончиков, специалист минского агентства недвижимости Alkor. — Правда, квартиры они чаще всего не покупали, а снимали — просто, чтобы отсидеться».

В 2026 году к арендаторам из России прибавились и покупатели. Если пять лет назад на белорусском рынке недвижимости доля сделок с российскими паспортами составляла всего 2 процента, то сейчас она выросла до 10 процентов, отмечает эксперт.

Чем же так привлекает российских граждан покупка жилья в Белоруссии? Факторов несколько. Один из главных — у россиян и белорусов много общего: русский язык в повседневном общении, те же праздники, семейные ценности, менталитет.

Также многие релоканты отмечают, что в Белоруссии недорогие, но качественные продукты питания. В городах — безопасно, спокойно и чисто, даже старые панельки покрашены в свежий цвет. А еще красивая природа и доброжелательные люди.

В этой ситуации работающий без ограничений интернет и доступ к соцсетям, видимо, стал последней каплей, подтолкнувшей некоторых россиян к переезду в Беларусь и покупке недвижимости Александр Леочиков Агентство недвижимости Alkor

«Хочу купить дом в Белоруссии, а работать в России»

По наблюдениям экспертов, всех российских покупателей белорусской недвижимости можно разделить на несколько типов. Во-первых, это граждане РФ, у которых есть корни в Белоруссии. Они покупают жилье для себя и своих родных. «Переехала из Ростовской области в мае 2024 года, — рассказывает на одном из форумов о релокации в Белоруссию россиянка Мария. — С родителями и детьми-двойняшками, которым сейчас одиннадцать. Папа родом из Пружанского района, в детстве его увезли оттуда родители. Много родни, потому с адаптацией проблем не было».

Во-вторых, недвижимость в Белоруссии привлекает пенсионеров, в том числи военных или работников Крайнего Севера. «Мы заочно полюбили Гродно, хотим приобрести жилье и переехать. Подскажите, как пенсионеру получить гражданство и перевести пенсию в Беларусь, если решим остаться там насовсем?» — интересуется другая пользовательница, Ирина.

В-третьих, белорусское жилье покупают молодые люди, причем многие планируют жить в республике, а трудиться удаленно — в России. «Работаю как самозанятая на себя (бухучет), клиенты из РФ. Налоги оплачиваю в РФ. Планирую купить дом в РБ и продолжать работать на РФ, пока есть такая возможность», — пишет Natalia.

Есть и инвесторы. Диверсифицируя свой портфель, они вкладывают часть средств в недвижимость в Белоруссии, тем более что цена ее постепенно растет. В перспективе они предполагают свои объекты либо сдавать, либо перепродавать — по оценкам экспертов, таким образом можно получить доход в 5-8 процентов годовых.

«Основной интерес — к объектам высокого уровня и приличной площади»

Какую недвижимость можно сегодня купить в Белоруссии? В настоящее время, по данным платформы Kufar, на продажу выставлено свыше 16 тысяч квартир и более 23 тысяч домов и коттеджей по всей стране. Во многом жилищный фонд похож на российский: в Белоруссии также имеются «сталинки», хрущевки, панельные девяти- и двенадцатиэтажки времен СССР, в последние годы активно возводятся новостройки, особенно в Минске.

«Одни из самых масштабных жилых комплексов — это "Минск-Мир", там более 100 домов по 300 квартир каждый, — рассказывает Александр Леончиков. — С ним сопоставим ЖК "Новая Боровая", а ЖК "Северный Берег" будет еще больше. Сейчас вся северная часть Минска застраивается, там будет много нового жилья».

Что из этого предложения выбирают россияне?

Основной интерес у россиян к объектам в Минске, причем высокого уровня и приличной площади — двух- трехкомнатные квартиры Филипп Березин Prian.ru

По словам Александра Леончикова, большую роль играет также состав покупателей. Например, если переезжает семья с детьми, то она, действительно, берет квартиру в новостройке с комфортным двором, формат жилья — «евро-3» или «евро-4», а если нужно сэкономить, то трешку в городском поселке Боровляны, в пяти минутах езды от Минской кольцевой дороги.

Покупатели-одиночки чаще выбирают «сталинки» в центре города. «Недавно один мой клиент приобрел "сталинку" недалеко от центра Минска. Квартира была на последнем этаже, состояние не очень — крыша протекала. Несмотря на это, он купил ее по цене 2500 долларов за метр. Для Минска это дороговато», — продолжает риелтор.

Под инвестиции квартиры в Минске россияне тоже берут — как правило, однушки в центральных районах города. Александр Леончиков рассказывает, что как раз такую квартиру приобрел его клиент в феврале. Она была с базовым ремонтом — оставалось только укомплектовать мебелью. Причем человек купил ее не глядя. Рассудил: квартира будет сдаваться и сдаваться. А если что, всегда можно выселить арендаторов и жить самому.

Кроме белорусской столицы, граждане РФ приобретают жилье и в крупных городах: Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске. Так, Гродно и Брест привлекают людей близостью к Европе, а Витебск — прямой автомагистралью, соединяющей его с Москвой. А еще соотечественники, особенно те, кто с небольшим бюджетом, выкупают старые дома в деревнях. «У нас есть такая фишка: чтобы заброшенные деревенские дома не разваливались, их продают за базовую стоимость — 15 долларов. Такой дом можно купить, пожить и уехать, не жалея, что там что-то осталось», — поясняет Леончиков.

«Продала квартиру в России за наличку, поменяла на доллары и провезла поездом»

Что касается цен, то недвижимость в Белоруссии стоит в 2-3 раза дешевле, чем в России. И это тоже одна из причин, по которой россияне охотно ее покупают. Так, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Минске — около 2 тысяч долларов, в то время как в Москве — 4,5-5,5 тысячи долларов за квадрат. Другими словами, в Минске качественная однушка в хорошем районе обойдется в 50-60 тысяч долларов (4,5-5,5 миллиона российских рублей), в российской столице аналогичная квартира будет стоить 12-15 миллионов.

В Гродно, Бресте и Витебске двушку можно приобрести за 35-45 тысяч долларов (3-4 миллиона российских рублей), а в российских городах-миллионниках цены на двухкомнатные квартиры начинаются от 5 миллионов рублей.

80-120 тысяч долларов составляет средний чек покупок россиянами жилья в Минске

«Цены стабильно растут, — подчеркивает Филипп Березин. — Причем последний год в белорусских рублях динамика существенно меньше, чем в долларах, который в 2025 году к белорусскому рублю упал почти на 20 процентов. Соответственно, в долларах белорусское жилье подорожало на 20-25 процентов».

Кстати, у белорусского рынка жилья есть одна особенность: официально расчеты при сделке с недвижимостью проходят в белорусских рублях. Но собственники квартир предпочитают оплату в долларах. «Курс доллара к белорусскому рублю постоянно меняется в 1,5-2 раза, и люди считают в стабильной валюте — не хотят получить после сделки резаную бумагу», — поясняет Александр Леончиков. В доказательство риелтор приводит историю: человек продал трешку, положил деньги в банк, а когда через год собрался купить новую квартиру, суммы хватило только на однушку.

Ограничение, что купля-продажа жилья совершается только за белорусские рубли, белорусы научились обходить. Почти все банки в республике сегодня предоставляют услугу «Безопасная сделка»: в момент заключения договора покупатель отдает сотруднику банка сумму в долларах, тот номинально их конвертирует в белорусские рубли, а затем опять в доллары и передает продавцу. При этом в документах стоимость жилья указывается в белорусских рублях.

Также в Белоруссии широко распространена практика передавать продавцу недвижимости доллары налом. Для российских покупателей выполнить это требование непросто.

Я переезжала с ребенком и котом из РФ в Гродно в конце 2022 года. Продавала квартиру за наличку, меняла на USD и перевозила в чемодане на поезде Юлия пользовательница форума «Переезд из России в Беларусь»

Еще одна москвичка решила в конце 2025 года купить маме квартиру в Слониме — пожилая женщина, уроженка Белоруссии, хотела переехать поближе к старшему сыну.

«Мы искали однушку на первом этаже за 30 тысяч долларов, — рассказывает покупательница. — Пересмотрели несколько вариантов. Город маленький, новостройки — только социальные, очень много пятиэтажек. Состояние домов соответствующее: убитые подъезды, квартиры под ремонт, почему-то везде скрипят полы. Выбрали одну. Но хозяева попросили оплату наличными. Как перевезти в Беларусь 30 тысяч долларов налом? Мама хотела уже ехать поездом, сложив пачки денег в чемодан. Я побоялась. От покупки пока отказались».

«Миллион россиян сюда не приедет»

Приобретение квартиры в Белоруссии имеет для россиян свои достоинства и недостатки, отмечают эксперты. К достоинствам, помимо более низкого порога входа, по сравнению с российским рынком, можно отнести высокую безопасность сделок. «"Схемы Долиной" у нас не работают, — говорит Александр Леончиков. — У нас однозначно ставят вопрос: договор подписал, деньги получил? Куда ты их отнес — это твое дело». К тому же агентства недвижимости строго следят за чистотой сделки — за любое нарушение можно лишиться лицензии.

Другой плюс — белорусская недвижимость дешевле в содержании, чем российская.

В среднем коммунальные платежи за однушку в Минске обходятся примерно в 20 долларов в месяц. Но только для тех, кто живет и работает в Белоруссии и платит налоги в бюджет страны

Для россиян, трудящихся удаленно, стоимость ЖКХ будет полной, но все равно она не превысит 100 долларов в месяц в отопительный сезон, уточняет риелтор.

А вот одним из минусов специалисты называют низкую, по большому счету, ликвидность белорусской недвижимости. «В Беларуси, как и в других странах, ликвидно изначально современное, качественное, уникальное жилье, — утверждает Филипп Березин. — Перспективы старой вторички сомнительны. Ликвидность тоже». При этом Александр Леончиков уверен: «Такое, что человек купил квартиру и не может ее продать, — это вряд ли. Сложно будет продать пятикомнатную квартиру в хрущевке, соединенную из четырех. А обычная квартира продастся за три дня по рыночной цене».

Недостатком считается и близость Белоруссии к территории вооруженного конфликта. «Боевые действия рядом — все может быть. Но, как говорится, хочешь стабильности — езжай в Монако», — отмечает риелтор.

К слову, рядовые белорусы сейчас опасаются, что интерес российских покупателей к белорусской недвижимости приведет к росту цен на жилье. Однако это не так, уверены специалисты. По словам Филиппа Березина, покупка квартиры в Белоруссии для россиян — это спонтанный шаг, а не массовое явление. «Рассматривать жилье в Беларуси как инвестицию — не самый очевидный вариант: в перспективах рынка много неизвестного, начиная от динамики курса местного рубля. В этом смысле покупка российской недвижимости — в крупных городах — мало чем отличается. Просто в РФ вы покупаете на родине и дополнительные расходы все равно ниже, нет конвертаций валют», — добавляет специалист.

С российским экспертом согласны его белорусские коллеги. Так, еще в апреле риелтор из Минска Наталья Литовская написала в своем Telegram-канале:

Россияне претендуют на центр города и новые дома в дорогих локациях. Этого добра — избыток на рынке, основная масса белорусских покупателей в силу ограниченных ресурсов на этот сегмент и не претендует. Тяжело разогнать цены в сегменте, на который платежеспособный спрос и так невысок. О проблеме можно говорить, когда начнут покупать двушки в панельках Малиновки

«Миллион россиян сюда не приедет, чтобы взвинтить цены, — резюмирует Александр Леончиков. — Но миллион и не надо. Пару тысяч квартир сейчас с рынка вынуть — и этого будет достаточно, чтобы цены подскочили. А дальше как всегда: кто-то боится, что не сможет купить жилье, а кто-то радуется, что продаст его по цене выше».