Перечислены города с подешевевшей арендой квартир

По итогам мая 2026 года Челябинск оказался лидером среди российских городов-миллионников по уменьшению стоимости аренды квартир — цена съемного жилья там сократилась на 5,3 процента и составила в среднем 23 тысячи рублей в месяц. Об этом Яндекс Аренда».

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Вслед за Челябинском снижение арендных ставок зафиксировано в Екатеринбурге — минус 5,2 процента (в среднем 31 тысяча рублей) и Нижнем Новгороде — минус 3,8 процента (также 31 тысяча). Менее ощутимое падение отмечено в Перми (–2,9 процента, 28 тысяч), Воронеже (–2,3 процента, 22 тысячи) и Самаре (–1 процент, 30 тысяч).

В пяти городах-миллионниках ставки остались практически без изменений. Колебания в пределах 0,5 процента или нулевая динамика наблюдались в Уфе, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре. Рост арендной платы зафиксирован в четырех городах: в Омске цены выросли на 1,4 процента (до 25 тысяч), в Москве — на 2,4 процента (до 89 тысяч), в Санкт-Петербурге — на 3,7 процента (до 42 тысяч) и в Красноярске — на 6 процента (до 29 тысяч рублей).

Что касается предложения, то в мае объем доступных объектов на долгосрочную аренду сократился в пяти городах-миллионниках — от –2,3 процента в Новосибирске до –8,3 процента в Челябинске. В Ростове-на-Дону предложение осталось на апрельском уровне (+0,3 процента). В остальных девяти городах отмечено расширение экспозиции — от 1,9 процента в Самаре до 23,6 процента в Красноярске.

В целом по России средняя ставка долгосрочной аренды снизилась на 0,9 процента и составила 33 тысячи рублей. При этом общий объем предложения в городах-миллионниках за месяц практически не изменился, показав рост всего на 0,8 процента.

Ранее стало известно, что посуточная аренда в Москве выгоднее долгосрочной даже при 39-процентной загруженности в году.