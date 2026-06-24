В России оценили последствия от сокращения доли льготной ипотеки

Управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев в беседе с «Известиями» заявил, что сокращение доли льготной ипотеки в общих выдачах — это корректировка рынка, а не отказ государства от помощи отдельным категориям граждан.

По оценкам эксперта, сейчас на госпрограммы приходится 55–80% всех ипотечных кредитов. Высокая ключевая ставка делает рыночную ипотеку малодоступной для большей части заемщиков, поэтому любые изменения условий господдержки немедленно сказываются на рынке недвижимости.

Бахчеев подчеркнул, что необходимо разделять покупателей жилья для собственного проживания и тех, кто использует недвижимость как инвестицию. Для семей льготная ипотека зачастую остается единственным доступным способом приобрести квартиру.

Однако часть заемщиков применяла госпрограммы для покупки нескольких объектов, вложений в строящееся жилье с последующей сдачей в аренду или как инструмент сохранения капитала. Сужение таких возможностей, по мнению эксперта, станет для инвесторов сигналом к пересмотру стратегий.

Ключевым фактором остается ключевая ставка. Собеседник отметил, что льготная ипотека должна быть заметно выгоднее рыночной. Комфортный уровень ставки по обычной ипотеке в нынешних условиях — не более 7–9%, но в ближайшее время таких значений ждать не приходится, считает он.