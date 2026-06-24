Риелтор оценила новую идею по борьбе со «схемой Долиной»

Эксперт в сфере недвижимости и риелтор Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером оценила инициативу об обязательном нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью между гражданами. По ее мнению, хотя предлагаемый законопроект и направлен на борьбу с мошенничеством, в том числе по так называемой «схеме Долиной», нововведение заметно усложнит процедуру купли-продажи жилья и не гарантирует стопроцентной защиты от скрытого психологического давления на продавцов.

Как ранее сообщали «Известия», соответствующий законопроект в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Государственную думу. Авторы инициативы считают, что обязательное нотариальное сопровождение поможет защитить собственников, снизить риски мошенничества и сократить число последующих судебных споров.

Перескокова отметила, что инициатива действительно усилит юридическую безопасность, но затронет лишь несколько базовых аспектов, тогда как сам рынок столкнется с ростом издержек.

Инициатива о всеобщем нотариальном удостоверении сделок с жильём — это попытка резко повысить юридическую защиту сделки, но за счёт её стоимости и скорости проведения. Сегодня большинство сделок в России проходят в простой письменной форме плюс регистрация в Росреестре. Это уже довольно сильная система защиты, но она не идеальна. И нотариус реально снижает риски, но всего в трёх ключевых зонах. Первое — это подделка воли сторон. Нотариус проверяет личность сторон — паспорт плюс базы, дееспособность, добровольность подписания и отсутствие давления. Второе — оспаривание сделки в суде: нотариальная сделка — это презумпция законности, её сложнее оспорить. И третье — проверка юридической чистоты, но частично. Нотариус проверяет собственников, обременения, супружеское согласие, базовые риски. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России

Специалист выразила сомнения в том, что обязательный нотариальный контроль сможет полностью искоренить сложные мошеннические схемы, включая ситуации, когда жертву принуждают к продаже жилья дистанционно. По словам Перескоковой, в судебной практике уже есть прецеденты отмены даже заверенных договоров.

«Если подразумевается ситуация, где продавец осознанно или под влиянием третьих лиц пытается оспорить сделку — то есть продал квартиру, а потом говорит: "Я не понимал последствий, был введён в заблуждение", — то частично нотариус фиксирует волю продавца, может выявить явные признаки давления, снижается шанс легко откатить сделку через суд. Но полностью — нет. В практике имеются сделки нотариально заверенные, при этом судом было вынесено решение сделку считать недействительной и вернуть квартиру обманутым бабушкам, которые были под влиянием мошенников. Нотариус не обладает рентгеном сознания, он просто фиксирует процедуру, но не гарантирует отсутствие скрытого влияния».

Помимо сохранения ключевых рисков, тотальный переход на новые рельсы приведет к ощутимому замедлению регистрационных процессов и удорожанию операций для рядовых граждан, добавила эксперт. По её словам, альтернативой обязательному участию нотариуса в сделке должна оставаться глубокая проверка объекта профильными участниками рынка.

«Если говорить о разнице, то простая письменная форма — это когда стороны сами подписали договор, и Росреестр только регистрирует переход права собственности. Это быстро и недорого. Нотариальная форма — это гораздо дороже, и, естественно, тут увеличивается срок сделки. Если сейчас при электронной регистрации переход права собственности занимает от одного до пяти дней, а иногда и в день сделки бывает, то с нотариусом это обычно от одного до трёх дней, плюс запись, плюс нужно время на подготовку и сам процесс около двух часов. Количество сделок снизится в краткосрочном периоде. На мой взгляд, здесь нельзя принуждать людей. Ни один нотариус не проверяет так полноценно сделку, как профессиональный агент, — на 56 рисков. Нотариусы могут повысить защищённость сделки, но не полностью. Для полной защиты нужно обращаться к агентам, риелторам. Только профессиональный, подчёркиваю, профессиональный риэлтор сможет проверить объект».

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