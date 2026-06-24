Дача под угрозой: когда и как могут изъять загородный дом за долги

Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса, единственное жильё, пригодное для жизни, не подлежит взысканию. Однако дача, как правило, считается вторым объектом недвижимости и не подпадает под эту защиту. В таком случае судебные приставы могут наложить арест на дачу, провести её оценку и выставить на торги для погашения долга перед банком.

Процесс изъятия начинается с обращения кредитора в суд, который выдает исполнительный лист. Этот документ передается в службу судебных приставов, которые обязаны соблюдать соотносимость суммы долга и применяемых мер. В первую очередь взыскание будет обращено на денежные средства и счета, и только в случае их нехватки дело дойдет до недвижимости.

Если человек постоянно проживает на даче, зарегистрирован там и не имеет другого жилья, такая дача получает иммунитет, аналогичный городской квартире. В 2024 году Верховный суд расширил это толкование, признав единственным жильем даже строение без формального статуса жилого, если гражданин действительно в нем проживает.

Тем не менее, даже единственное жилье не является полностью неприкосновенным, передает RT. Конституционный суд в своем постановлении от 26 апреля 2021 года допустил возможность взыскания на единственное жилье, если оно избыточно по площади и стоимости, с предоставлением должнику замещающего жилья по нормам социального найма.

Если дача оформлена в ипотеку или заложена под кредит, её заберут вне зависимости от того, единственная она или нет.

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