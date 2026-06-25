Депутат Колунов: выписать жильца из квартиры принудительно можно через суд

Собственник может выписать других жильцов из квартиры только в том случае, если у них нет права собственности на неё. Есть два способа выписки: добровольная и принудительная, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Самый простой и лёгкий способ — добровольный. Человек, который прописан в квартире, с просьбой снять себя с регистрационного учёта обращается в МФЦ или на портал госуслуг. Выписать человека принудительно, без его согласия, даже если вы собственник, можно только через суд», — объяснил парламентарий.

Соответствующее исковое заявление подаётся в суд по месту нахождения недвижимости, добавил депутат.

«В нём должны быть указаны основания, на которых заявитель требует снятия лица с регистрационного учёта, а также представлены доказательства. При положительном решении регистрирующий орган обязан исполнить решение суда и снять лицо с регистрационного учёта», — отметил собеседник RT.

Но есть исключения, напомнил Колунов.

«Судебные тяжбы не понадобятся, если прописанный человек признан безвестно отсутствующим или умершим. В этих случаях собственнику нужно предоставить в МФЦ подтверждающие документы, например свидетельство о смерти», — заключил он.

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