Аксаков допустил ставку по ипотечным кредитам в 2027 году не выше 10%

Ключевая ставка в 2027 году может опустится до 6-7% годовых, соответственно, ставка по ипотечным кредитам будет не выше 10%. Таким прогнозом поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью "Парламентской газете".

"Я рассчитываю, что в следующем году ключевая ставка будет уже измеряться не двузначной цифрой, а однозначной. Соответственно, кредиты ипотечные станут дешевле. Думаю, ключевая ставка в 2027 году опустится до 6-7%. Следовательно, ипотечные кредиты будут не дороже 10%", - отметил он.

Аксаков также напомнил, что ставку по семейной ипотеке власти решили увязать с количеством детей в семье. Дискутируются более комфортные варианты - например, ставка 2% при рождении третьего и последующих детей. Конкретика появится в ближайшее время, добавил он.

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.