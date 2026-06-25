В Минстрое призвали строить квартиры больших площадей для повышения демографии

Меры поддержки со стороны государства должны стимулировать строить квартиры большей площади для увеличения демографии. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Меры поддержки, которые были за последние несколько лет, подстраивались под квартирографию. Объем однокомнатных квартир в проектах составляет до 70%. Задача, которая стоит перед нами, - это демография. Нам необходимо увеличивать квартирографию, увеличивать квадратные метры квартир", - сказал замминистра в ходе конференции Domclick Digital Day.