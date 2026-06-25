В России резко рухнули продажи в экономклассе на рынке ИЖС

В первом полугодии 2026 года спрос на недорогие дома и участки под индивидуальное строительство резко упал, пишут «Известия» со ссылкой на данные, представленные на выставке «Дома России».

В эконом-сегменте количество сделок сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в комфорт-классе падение оказалось сопоставимым. При этом бизнес-класс показал нулевую динамику, а премиум-сегмент вырос на 32%.

58% коттеджных поселков потеряли от одного до двух третей продаж. Еще четверть проектов застыли в ожидании покупателей. Лишь 17% застройщиков сообщили о росте. Основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов назвал происходящее не кризисом спроса, а кризисом подходов. По его словам, покупатели никуда не делись, они просто ждут снижения ставок.

Массовый сегмент просел сильнее всего: сделки с готовыми домами упали на треть, с землей — на четверть. Однако в более дорогих категориях картина иная: комфорт-класс прибавил 17%, бизнес — 16%, премиум — 7%. По мнению экспертов, рынок не рушится, а перестраивается.