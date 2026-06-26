Широкое внедрение льготной ипотеки привело к росту разрыва цен на жилье

Популярность льготных ипотечных программ способствовала росту разрыва цен между вторичным и первичным рынками жилья, он оценивается в 11 п.п. с 2020 год по 2025 год. Это следует из аналитической записки Банка России, которая опубликована на сайте регулятора.

"Широкое распространение льготных ипотечных программ и программ "льготной ипотеки от застройщика" способствовали росту разрыва цен: модельная оценка разрыва увеличилась на 11 п.п. с 2020 по 2025 год", - говорится в материале регулятора "Оценка разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья РФ".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что чем масштабнее льготные ипотечные программы, тем дальше доступность рыночной ипотеки. Глава регулятора отмечала, что льготные программы могут вытеснять рыночную ипотеку.