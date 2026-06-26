На рынке жилья наблюдается оживление благодаря снижению ключевой ставки, однако в целом спрос на квартиры остается низким, особенно в регионах. Застройщики предлагают клиентам скидки, траншевую ипотеку, рассрочку и программы трейд-ин, помогающие продать старое жилье при покупке нового, пишут «Известия».

Число сделок с трейд-ин за год выросло на 20–25%, а доля таких предложений среди девелоперов увеличилась с трети до половины. Наибольшая активность зафиксирована в крупных городах, включая Петербург, Новосибирск, Казань и другие. В ряде случаев в счет оплаты предлагают передать даже автомобиль.

Сейчас каждая вторая сделка на первичном рынке проходит с использованием спецпредложений. Среди популярных инструментов — ипотека под 0,1% на первый год и траншевая ипотека с минимальными платежами на начальном этапе. Скидки на квартиры достигают 30–40%. Однако эксперты предупреждают, что за привлекательными условиями часто скрываются переплаты, а низкие ставки действуют ограниченное время.

Покупателям советуют сравнивать цены на квартиру без льготных условий, проверять реальный размер будущих платежей и внимательно читать договор. При трейд-ине лучше заказать независимую оценку своей квартиры до переговоров с застройщиком. Сейчас до 50% жилья в новостройках остается непроданным к моменту сдачи, что вынуждает девелоперов искать новые способы стимулирования спроса. Объем запусков новых проектов в 2026 году вырос на 18%, кроме Дальнего Востока.