Изменение условий в семейной ипотеке может обернуться катастрофой для россиян

С 1 июля условия семейной ипотеки могут кардинально измениться, сообщил «Известиям» руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Власти рассматривают три ключевые меры: дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье, сокращение максимального срока кредита с 30 до 15 лет и отмену сверхлимитов. Дифференцированная ставка, по словам эксперта, ударит по семьям с одним ребенком — им придется платить больше, чем многодетным.

На цифрах это выглядит так: кредит в 8 миллионов рублей на 30 лет по текущей льготной ставке обходится в 48 тысяч рублей ежемесячно. При ставке 12% платеж вырастет до 83 тысяч. Если же срок кредита урежут до 15 лет, ежемесячная выплата достигнет 96 тысяч рублей — вдвое выше нынешней.

Отмена сверхлимитов затронет жителей столиц и крупных городов, где жилье дороже. Сейчас такие сделки составляют 10–15% всех выдач по семейной ипотеке. Без них покупателям придется либо вносить больший первоначальный взнос, либо искать более дешевое жилье.

В результате программа фактически станет инструментом поддержки многодетных семей. Семьям с одним-двумя детьми покупать жилье станет сложнее. Застройщикам придется активнее предлагать рассрочки, субсидированные ставки и скидки, чтобы удержать спрос.

Ранее «Известия» сообщали, что в проекте правил компенсаций банкам по семейной ипотеке заложено ограничение срока льготной ставки 15 годами. Два источника на банковском рынке подтвердили подлинность документа. Окончательные параметры реформы определят, останется ли семейная ипотека главным драйвером спроса на новостройки.