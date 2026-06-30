Россияне получили возможность покупать жилье по биометрии

С 1 июля граждане получат возможность дистанционно оформлять ипотеку и договоры купли-продажи недвижимости благодаря внедрению единой системы аутентификации, сообщила член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«С 1 июля в силу вступает федеральный закон, который предусматривает возможность идентификации сторон договора об отчуждении объекта недвижимости с помощью единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных; необходимость подписания заявления и документов усиленной квалифицированной электронной подписью заявителей», – сказал он ТАСС.

По словам Машарова, зарегистрировать данные можно через государственные сервисы, а верификация проходит в банковских офисах. Нововведение касается только онлайн-операций через Росреестр.

«Если сделка будет проводиться офлайн, то тут для продавца и покупателя ничего не меняется – биометрия не нужна», – сказал он.

Он добавил, что цифровые слепки надежно защищены от мошенников, поскольку хранятся в виде зашифрованных наборов чисел. Сочетание новых технологий с электронной подписью гарантирует максимальную безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разрешили посадку на самолет по биометрии. Минтранс анонсировал масштабное внедрение биометрии в российских аэропортах. Глава Росреестра назвал российские сроки регистрации недвижимости чемпионскими.