Планирующим взять семейную ипотеку россиянам дали совет

Российским семьям, которые собираются улучшить жилищные условия с помощью «Семейной ипотеки», стоит внимательно проанализировать свои финансовые возможности и текущую ситуацию на рынке, не дожидаясь осени. Об этом в беседе с Рамблером заявила эксперт в сфере недвижимости Ирина Радченко, комментируя возможное изменение правил льготного кредитования. По ее мнению, решение властей сохранить текущие условия на летний период — разумный шаг, однако будущие корректировки приведут к ужесточению программы.

Напомним, ранее в Министерстве финансов сообщили, что параметры программы «Семейная ипотека» не будут меняться до 1 октября 2026 года. Решение о возможной корректировке условий будет принято не ранее этой даты. Сейчас профильные органы по поручению президента продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы, чтобы сделать поддержку более адресной и усилить ее влияние на демографические показатели.

Эксперт отметила, что временная заморозка условий до октября не перевернет рынок, но послужит мощным сигналом для тех, кто откладывал покупку жилья на потом.

То, что сохранили правила до октября — это разумно. Никакого особого влияния это решение на рынок не окажет, кроме того, что подстегнёт потенциальных заёмщиков озаботиться покупкой недвижимости летом, а не дожидаться осени. А то, что условия изменятся в сторону усложнения для заемщиков — это весьма вероятно, нас ожидает определенное ужесточение. Уже ходят разговоры о том, что ставки будут дифференцированы в зависимости от количества детей — 4%, 6% или 10%, а максимальный срок кредита может уменьшиться до 15 лет. Сокращение срока автоматически увеличит ежемесячные платежи, а значит, вырастут и требования к доходам заёмщиков. Если раньше кредит одобряли семье с совокупным доходом в 300 тысяч рублей, то при новых правилах потребуется показать уже 400 тысяч. Ирина Радченко Президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Ситуация для потенциальных заемщиков сильно разнится в зависимости от состава семьи. Эксперт призывает уходить от опасных обобщений в духе «бежать за кредитом нужно абсолютно всем» и рекомендует каждому трезво оценить свои стартовые позиции перед принятием решения.

«Я очень не люблю обобщения, бежать прямо завтра всем подряд не нужно. У кого только один ребёнок и есть возможность улучшить жилищные условия, возможно, стоит поторопиться: вместо 6% есть большая вероятность, что они будут платить 10%. Те, у кого двое детей, вроде бы могут не спешить — для них ставка в 6% предполагается и дальше, но для них есть риск уменьшения срока кредита до 15 лет. А многодетным семьям с тремя и более детьми, казалось бы, имеет смысл подождать, ведь для них ставка может снизиться до 4% вместо 6%. Но опять же, они тоже рискуют столкнуться с сокращением срока, из-за чего вырастет ежемесячный платеж».

Радченко разобрала дилемму, с которой столкнулись многодетные родители, и объяснила, почему слепое ожидание низких процентов может обернуться серьезной финансовой ловушкой.

«Для родителей с тремя и более детьми ситуация двоякая. С одной стороны, можно подождать 4% вместо нынешних 6%. Но в этом же пакете изменений вместо "морковки" может оказаться "кнут" — сокращение срока кредита до 15 лет, из-за чего придется доказывать банку более высокий доход. Но самый главный риск — это стоимость квадратного метра. Из-за инфляции и колебаний курса рубля жилье может просто подорожать. Что толку сэкономить 2% на ставке, если вы потеряете гораздо больше на выросшей стоимости самой квартиры? Вы ведь гоняетесь не за красивой цифрой, а за итоговой стоимостью обслуживания кредита. Дождетесь 4%, а метр вырастет на 20% — в результате вы все равно будете ежемесячно переплачивать».

В качестве универсальной стратегии на ближайшие месяцы эксперт предлагает отказаться от суеты и занять максимально проактивную позицию, постоянно анализируя динамику рынка.